Две недели президентства и лишь пустые слова: Украина разочаровывается в Зеленском

От президента требуют действий

Киевские силовики выпустили более 200 снарядов по городам и посёлкам Донбасса. Как сообщили в ДНР, украинские военные применили крупнокалиберные миномёты и БМП. За сутки Киев нарушил режим прекращения огня 13 раз. Радикалы активизировались и в Харьковской области. Националисты снесли памятник маршалу Георгию Жукову. Полиция вмешалась в последний момент.

Правоохранительные органы Харькова все-таки подключились к расследованию незаконного сноса памятника маршалу Жукову. Акт вандализма накануне совершили представители радикальных группировок. Полиция, как водится, ничего не смогла противопоставить погромщикам, более того, несколько стражей порядка пострадали в столкновениях. По факту нападения на полицейских и сноса памятника в Харькове возбудили два уголовных дела. Зачинщиков сейчас разыскивают. Незаконный снос памятника Жукову прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Снос памятника Жукову в Харькове - серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - заявила Захарова.

Свою акцию националисты устроили после того, как пытались помещать проведению учредительного съезда партии "Доверяй делам", ее основали глава Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Радикалы сочли, что политическая сила, которая позиционирует себя как "партия городов", имеет четкую пророссийскую позицию. Сопредседатель Геннадий Кернес так не считает, но убежден, что Россия - не агрессор, как утверждают в Киеве, а прежде всего сосед и без переговоров с Москвой не обойтись.

Уже две недели, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. За это время он побывал в подконтрольных Киеву районах Донбасса, но никаких серьезных заявлений, как и шагов по урегулированию конфликта так и не сделал. Накануне впервые под его руководством собрался совет национальной безопасности и обороны. Донбас Зеленский в своем выступлении упомянул. Но совершенно в другом контексте.

"На этой неделе я побывал сразу в двух местах, где убивают наших людей. И если на фронте вы знаете кто и как убивает: пули и снаряды. То в тылу - безхозяйственность, безответственность и коррупция. Цена крайне высока", - сказал Владимир Зеленский.

Проблема коррупции, по уровню которой МВФ поставил Украину на первое место в мире, конечно, важна. Но украинцы ждут от нового президента прежде всего прекращения войны. И это было одним из первых его предвыборных обещаний. Выполнит он его последним или не выполнит вообще - вопрос не времени, а политического будущего Зеленского.

"За последние 30 лет, за все годы нашей независимости отношение к власти только ухудшалось. Потому что власть не оправдывала своих обещаний. Вроде бы мы берем за шкирку политиков, трясем их на выборах и они осознав свою ничтожность от невыполнения обещаний, уходят. Нет у нас такого. А другой формы ответственности и подавно нет. Уголовной, как это в Греции и в Румынии есть прецеденты возбуждения уголовных дел за невыполнение своих обещаний", - пояснил политолог Владимир Кацман.

На минувшей неделе Верховная рада отказалась отправлять в отставку правительство. Владимир Гройсман после этого долго рассказывал о своих заслугах за три года работы. Но по мнению ряда депутатов, премьер не только ее провалил, но и не нашел мужества признаться в этом.

"Отсутствие отчета правительства является прямым преступлением. Они не просто не отчитываются перед нами, они еще ликвидировали Госфининспекцию, которая единственная следила за расходованием средств. И теперь эти "честные" морды остались один на один с нашим государственным бюджетом. А мы должны просто верить. что они честные. Вы верите? Нет! И я нет", - заявил депутат Вадим Рабинович.

Оппозиция убеждена, что все изменится после выборов парламента. Новый состав Рады сменит правительство, а затем, не исключено, некоторые министры стану фигурантами уголовных дел.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".