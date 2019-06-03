Трамп сменил прическу перед встречей с королевой Елизаветой II

Президент США открывает европейское турне визитом в Лондон

Дональд Трамп открывает европейское турне. В ближайшие дни президент США посетит Францию, Ирландию, а 3 июня он прибывает в Великобританию с первым государственным визитом. Запланированы переговоры с Терезой Мэй и встреча с королевой Елизаветой II. В преддверии поездки, Трамп заявил, что способен повлиять на выборы британского премьера, а также дал Лондону советы по поводу Брекзита.

Отметим, что накануне Трамп сменил прическу. Президент США был замечен во время посещения евангелической церкви в Вирджинии. Его волосы скрывала бейсболка, а когда Трамп снял головной убор, оказалось, что он подстригся. Исчезла привычная челка лидера США, волосы были зачесаны назад.

Видео: Новая прическа Дональда Трампа

Между тем подготовка к визиту Дональда Трампа обернулась большой головной болью для британских властей. Местные чиновники, отвечающие за обеспечение безопасности американского лидера, назвали происходящее кошмаром. Жители Лондона встретят главу Белого Дома масштабными протестами. По прогнозам, на улицы выйдет четверть миллиона человек. Из-за этого пришлось перекраивать программу визита. Откажутся даже от поездки в открытом экипаже с королевой Елизаветой II - привычной части церемониала для всех подобных случаев.

В гонке за премьерское кресло Трамп открыто поддерживает бывшего главу МИД Бориса Джонсона. С ним американский президент, возможно, встретится в ходе визита. Запланированы переговоры и с уходящим премьер-министром Терезой Мэй, до отставки которой остались считанные дни. В канцелярии главы правительства подчеркнули: США и Великобританию связывают особые отношения. Речь, видимо, о том, что Лондон в своей внешней политике полностью ориентируется на "старшего брата". В том числе в плане критики в адрес России. На встрече с министром иностранных дел королевства обсудят и якобы имевшее место вмешательство Москвы в выборы.

"Это важный и интересный визит. В Великобритании много чего происходит, и, я уверен, у них все получится. Как вы знаете, они хотят торговать с нами. В ближайшем будущем мы можем заключить прекрасное торговое соглашение. Посмотрим, что у нас выйдет", - заявил Трамп.

Однако видеть американского президента хотят далеко не все. От встречи отказались спикер Палаты общин и лидер парламентской оппозиции Джереми Корбин. Он заявил, что Лондону не к лицу заискивать перед Вашингтоном. А мэр Лондона Садик Хан сравнил риторику Трампа с фашистской и высказал мнение, что президента не стоило звать в Великобританию и уже тем более встречать с такой помпой.

Не будет общаться с высоким гостем и супруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркл. Она освобождена от участия в мероприятиях, так как недавно родила сына. Однако это только официальная причина, подчеркивают журналисты. Не исключено, что Меган, известная своей поддержкой Хиллари Клинтон, не захотела видеть Трампа из-за своих политических взглядов.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".