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НОВОСТИ

В Москве наградили школьников-победителей литературного конкурса "Класс!"

12:54
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Эксперты выбрали лучшие тексты из полутора тысяч сочинений

"Встреча с бывшим другом", "Честный дневник кота" и даже "Сосед - инопланетянин". Рассказы на самые интересные и необычные темы представили школьники-победители Всероссийского литературного конкурса "Класс!"

Эксперты выбрали лучшие тексты из полутора тысяч сочинений. Финалисты приняли участие в творческих мастерских, по итогам их работы были выбраны победители. Главная цель конкурса - поддержка молодых авторов и помощь в становлении юных талантов. Награждение прошло в Москве на книжном фестивале "Красная площадь".

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