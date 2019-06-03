В Москве наградили школьников-победителей литературного конкурса "Класс!"

Эксперты выбрали лучшие тексты из полутора тысяч сочинений

"Встреча с бывшим другом", "Честный дневник кота" и даже "Сосед - инопланетянин". Рассказы на самые интересные и необычные темы представили школьники-победители Всероссийского литературного конкурса "Класс!"

Эксперты выбрали лучшие тексты из полутора тысяч сочинений. Финалисты приняли участие в творческих мастерских, по итогам их работы были выбраны победители. Главная цель конкурса - поддержка молодых авторов и помощь в становлении юных талантов. Награждение прошло в Москве на книжном фестивале "Красная площадь".