Подари жизнь: маленького Ваню спасет лекарство за 900 тысяч рублей

Сумма для семьи малыша неподъемная

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение полуторагодовалого Вани Решетникова. У мальчика нейробластома. Позади семь мучительных курсов химиотерапии. Сейчас для улучшения результатов Ване необходим дорогостоящий препарат. Лечение обойдется в 900 тысяч рублей. Помочь может каждый из нас.

Ваня без папы не может. Знает, что он всегда рядом. Их домом много месяцев назад стала клиника. Папа Игорь честно признаётся, что не знает, какой сегодня день недели, какое число. Ему гораздо важнее, какая у сына температура, есть ли аппетит, на месте ли катетер... Недавно Ване стало легче, так что можно наконец-то всласть наиграться.

Ваня жалеет одну куклу за другой. Прижимает их к себе изо всех сил. Давно понял - это очень хорошо помогает унять боль. Он сам заболел в прошлом августе, за месяц до своего первого дня рождения. Мама увидела, что живот с одной стороны стал больше. Отвела к одному врачу, потом к другому. Увы, но в родной Уфе Ване долго не могли поставить точный диагноз.

"Нам говорили - всё нормально, все хорошо. У вас там как будто грыжа какая-то. Мы решили сами пойти проверить, платно. Проверили. Нам сказали, что у вас какое-то новообразование", - рассказал папа Вани.

К своему московскому доктору Гарику Барисовичу Ваня привык. Остальных не подпускает. Видит белый халат и сразу в слезы. Он уже столько перенёс. Диагноз у ребёнка страшный: 4 стадия нейробластомы. Агрессивная опухоль локализовалась забрюшинно. Она успела поразить не только костный мозг, но и кости скелета. Позади интенсивная химиотерапия, две операции. Саму опухоль удалили. Но болезнь не ушла.

"Ваня героически перенес все 7 курсов химиотерапии, с минимальными осложнениями, которые могут быть после химиотерапии. И, по результатам контрольного обследования, у Вани сохраняются метастазы в костях. И ребёнку показано на сегодняшней день проведение МБДжи-терапии для улучшения результатов", - пояснил детский врач-онколог Гарик Сагоян.

Папа каждый день говорит Ване: "Потерпи. Осталось - чуть-чуть". Трансплантация костного мозга, причем донора искать не нужно - им станет сам ребенок. Но прежде чем приступить к финальному этапу лечения, необходимо провести особую терапию. Ввести в организм радиофарм препарат - вещество, меченое радиоактивным йодом. Только оно сможет облучить очаги опухоли изнутри.

Препарат ввозят из-за границы, и стоит он 900 тысяч рублей. Сумма для семьи неподъемная. Папа-слесарь не может работать физически, он всё время с ребенком в Москве. Мама - в Уфе, сама под присмотром врачей - ей скоро рожать. А помощь Ване нужна срочно...

Вся надежда сейчас на добрых отзывчивых людей, ведь помочь ребенку очень просто. Достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162, и подарить Ване жизнь.

Ольга Стрельцова, Тимур Ахмедов, "ТВ Центр".