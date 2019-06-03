Как выбрать вкусного карпа

Живая рыбка из аквариумов супермаркетов прошла жесткий контроль

Эксперты "Росконтроля" проверили качество живых карпов в аквариумах супермаркетов "Глобус", Metro, Selgros, "О'кей", "Ашан" и "Перекресток".

Рыбу исследовали по 50 параметрам, в частности, проверяли безопасность, отсутствие паразитов и токсичных соединений. Специалисты также оценили внешний вид рыбы обратили внимание на отсутствие или присутствие постороннего налета и слизи.

Все образцы карпов оказались безопасными, никаких токсичных соединений или живых личинок в них найдено не было. Однако в образце "О'кей" у одной из рыб обнаружили серо-белый налет, а также беловатую слизь – это признак грибкового заболевания.

Во всех образцах (кроме рыбы из "Ашана") обнаружили наружные повреждения – разрывы плавников, срыв кожи и кровоизлияние в области брюшка. Жабры у всех целые и здорового цвета.

Не все производители точно указали информацию о карпах. Некоторые не написали место разведения ("Глобус", "О'кей", "Перекресток", "Ашан" и Selgros), другие не указали пищевую ценность ("О'кей" и "Перекресток").

Специалисты рекомендовали к покупке карпа из магазинов Metro, Selgros, "Ашан", "Перекресток". Образцы из "Глобуса" и О'кей" добавлены в список товаров с замечаниями. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU. Полностью с ним можно ознакомиться на сайте "Росконтроля".