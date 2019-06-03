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Какие страны портят фигуру российским туристам

11:20
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Оттуда можно привезти не только красивый загар, но и нежеланные лишние килограммы

Эксперты назвали страны, в которых россияне набирают лишний вес вовремя отпуска.

Самый опасный для фигуры отпуск – это тот, где действует система "все включено". Такой тип питания популярен в турецких отелях (15%). За ними идут российские курорты (12%) с так называемым "шведским столом".

Меньше всего килограммов привозят туристы, вернувшиеся из стран ближнего (7%) и дальнего (4%) зарубежья, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Туту.Ru.

Остальные 29% процентов заявили, что "лишний вес к ним не прилипает", а 17% тщательно следят за тем, как они питаются в отпуске.

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