Яценюк с семьей спешно сбежал за границу

Арсению Павловичу приглянулись острова

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк и его семья – две дочери, сестра и родители - спешно покинули Украину.

По данным издания Elise Journal, дочери сестра и родители получили гражданство США. Жена Яценюка является гражданкой Вануату, не исключено, что Арсений Петрович также получил паспорт этого островного государства в Тихом океане.

Ранее неоднократно сообщалось, что и бывший президент Украины Петр Порошенко также готовит побег из страны. Скорее всего бывший глава государства уедет в Испанию.

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