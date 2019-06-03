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Яценюк с семьей спешно сбежал за границу

12:02
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Арсению Павловичу приглянулись острова

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк и его семья – две дочери, сестра и родители - спешно покинули Украину.

По данным издания Elise Journal, дочери сестра и родители получили гражданство США. Жена Яценюка является гражданкой Вануату, не исключено, что Арсений Петрович также получил паспорт этого островного государства в Тихом океане.

Ранее неоднократно сообщалось, что и бывший президент Украины Петр Порошенко также готовит побег из страны. Скорее всего бывший глава государства уедет в Испанию.

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