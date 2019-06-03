Яценюк с семьей спешно сбежал за границу

Арсению Павловичу приглянулись острова
Бывший премьер-министр Арсений Яценюк и его семья – две дочери, сестра и родители - спешно покинули Украину.
По данным издания Elise Journal, дочери сестра и родители получили гражданство США. Жена Яценюка является гражданкой Вануату, не исключено, что Арсений Петрович также получил паспорт этого островного государства в Тихом океане.
Ранее неоднократно сообщалось, что и бывший президент Украины Петр Порошенко также готовит побег из страны. Скорее всего бывший глава государства уедет в Испанию.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"
Читайте также: