Boeing 737 не смог вылететь из аэропорта из-за поломки

На борту находились 123 человека

Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, следовавший по маршруту Уфа-Сургут, не смог вылететь из аэропорта отправления из-за поломки подкрылков.

Командир судна при разбеге самолета решил прекратить взлет из-за сработавшей сигнализации. На борту находились 123 человека, никто не пострадал, пишет РИА Новости. Пассажиры вылетели в Сургут резервным рейсом.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выяснило, что у 312 самолетов Boeing есть дефекты на предкрылках. Неисправные элементы должны заменить в течение десяти дней.