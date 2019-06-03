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Boeing 737 не смог вылететь из аэропорта из-за поломки

11:54
  • понедельник
  • 03 июня 2019

На борту находились 123 человека

Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, следовавший по маршруту Уфа-Сургут, не смог вылететь из аэропорта отправления из-за поломки подкрылков.

Командир судна при разбеге самолета решил прекратить взлет из-за сработавшей сигнализации. На борту находились 123 человека, никто не пострадал, пишет РИА Новости. Пассажиры вылетели в Сургут резервным рейсом.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выяснило, что у 312 самолетов Boeing есть дефекты на предкрылках. Неисправные элементы должны заменить в течение десяти дней.

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