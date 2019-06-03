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Маленький сын Кейт Миддлтон поразил манерами

12:28
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Родители по капле выдавливают из него сноба

Пятилетний принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, приятно удивил сотрудников супермаркета своей готовностью прийти на помощь. 

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Семья принца Уильяма много времени проводит в особняке Анмер Холл в Сандрингеме, который Елизавета II подарила внуку и Кейт Миддлтон после их свадьбы. Как пишет The Sun, работники местного магазина, которые привозят продукты членам королевской семьи, хорошо знают о вежливости и скромности Джорджа. Вместе со своим папой он часто встречает машину с едой и помогает занести сумки в дом. 

"Это большая редкость - чтобы кто-то сам предлагал заносить покупки, - рассказал сотрудник супермаркета. - Джордж всегда очень вежливый. Он каждый раз спрашивает, что он может нести… Очень любознательный ребенок. Они дают ему пакеты полегче".

По всей видимости, принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят, чтобы их сын вырос не заносчивым снобом, а человеком, готовым прийти на помощь простым людям.  

Ранее стало известно, что принц Гарри и принц Уильям почти перестали общаться после того, как младший брат женился на Меган Маркл. 

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына

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