Пятой части россиян урезали зарплату

В Росстате считают иначе

Каждый пятый россиянин (18,3%) в 2018 году заметил снижения размера своей заработной платы.

При этом у 62,5% доход в минувшем году не изменился, а 19,2%, наоборот, отметили рост зарплаты, пишет газета "Известия". При этом 41,4% россиян стали работать усерднее, у 52% трудовая нагрузка осталась на прежнем уровнем, а 6,6% работать стало легче.

В свою очередь Росстат считает иначе. По его данным, в прошлом году средняя зарплата по стране выросла на 9,4% и составила 43,4 тысячи рублей.

Ранее Центробанк сообщил, что в этом году у строителей, продавцов и занятых в обрабатывающей промышленности зарплата выросла до 6-9%.