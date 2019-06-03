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Ветер испортил эффектное появление Мелании Трамп в Лондоне (видео)

13:33
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Проблемы с ветром у Трампов - это семейное

Первая леди США Мелания Трамп прилетела вместе с супругом в Лондон и, едва ступив на трап, попала в неловкую ситуацию.
Трамп вновь не совладал с зонтом и выбросил его с трапа

Дело в том, что Мелания не предусмотрела, что в Великобритании будет ветрено и опрометчиво оставила волосы распущенными. Сильные порывы ветра разлохматили прическу, а шейный шарфик то и дело норовил закрыть лицо. Однако Трамп не показала ни капли смущения и вполне успешно справилась с капризами погоды.

Для поездки в Соединенное королевство Мелания надела темно-синий юбочный костюм, туфли-лодочки на высоком каблуке, стильную блузку с шарфом и дополнила образ солнцезащитными очками.

Президент США Дональд Трамп впервые прилетел в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. В Соединенном королевстве американский лидер пробудет три дня, за это время он встретится с членами королевской семьи, и возможно, с экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, а также с лидером победившей на выборах в Европарламент Партии Brexit Найджелом Фаражем.

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