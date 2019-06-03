Собянин открыл для пассажиров четыре станции Некрасовской линии метро

Заработала розовая ветка

Четыре станции метро Некрасовской линии московского метрополитена – "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" - начали свою работу. Движение запустил мэр столицы Сергей Собянин.

"Я надеюсь, меньше года осталось до того момента, когда мы запустим ветку целиком. Если сегодня это касается двух-трех районов, то, когда мы запустим целиком эту ветку, это будет касаться 800 тысяч человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья. Серьезная разгрузка ветки, которую пересекает Некрасовская ветка - Таганско-Краснопресненской ветки, которая сегодня крайне-крайне перегружена", - заявил градоначальник.

Строительство остальных четырех станций Некрасовской линии идет полным ходом, их могут запустить менее, чем через год. Тем временем, на уже отстроенном участке розовой ветки Собянин совершил свою первую поездку – он проехался от "Некрасовки" до станции "Улица Дмитриевского".

Все четыре новых станции оформлены в едином стиле, протяженность участка составляет 6,9 километра. На станции "Косино" можно сделать пересадку на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Также мэр Москвы вручил награды строителям и работникам метро, некоторые из них удостоились звания "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", сообщает ТВЦ.RU.