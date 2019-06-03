ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собчак влезла в разборки Галкина и Малахова

13:49
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Телеведущие поссорились из-за слухов об особняке на Кипре

Журналистка Ксения Собчак заступилась за телеведущего Андрея Малахова, которого юморист Максим Галкин обвинил в распространении лживой информации. 
У Пугачевой и Галкина возникли проблемы с замком на Кипре

Максим Галкин написал в своем Instagram, что его "поддостал" журнал Андрея Малахова, который 3 июня сообщил со ссылкой на кипрское агентство недвижимости о завершении строительства особняка Аллы Пугачевой на острове. Юморист выразил мнение, что это агентство заплатило "журналу главного телесплетника" за публикацию фейка. 

"Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал", - написал Максим Галкин. При этом он отказался комментировать информацию о том, что два года назад они с Пугачевой получили кипрское гражданство. Это мое личное дело, подчеркнул Галкин. 

Артист также опроверг слухи о том, что он строит для Примадонны часовню на территории их замка в подмосковной деревне Грязь. 

За пару часов пост Галкина собрал больше 60 тысяч отметок "Нравится". "Я на Кипре, у вас дома, в часовне!" - пошутил в комментариях шоумен Гарик Харламов. "А я как раз на Кипре, - написала певица Лолита Милявская. - Хотела рядом прикупить. Макс, ты прав на все 100%". 

Влад Топалов тоже отреагировал на конфликт Галкина и Малахова, набросившись на журналистов: "Нет слов...... конца нет этим "перегибам". Не перестаю удивляться, хотя, спустя столько лет, пора бы уже... но нет... каждый раз умудряются побить собственную планку беспредела. Я на твоей стороне на все 100!!!" - написал он [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ТВЦ.RU]. 

Однако один из самых содержательных комментариев оставила, пожалуй, журналистка Ксения Собчак, которая предостерегла Галкина от поспешных выводов. "Максим, а ты уверен, что это лично Андрей писал или контролировал?" - спросила она юмориста. 

Видео: Галкин показал плачущую из-за детей Пугачеву
Читайте также:
Новости по теме
Максим Галкин
Максим Галкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.