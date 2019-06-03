Собчак влезла в разборки Галкина и Малахова

Телеведущие поссорились из-за слухов об особняке на Кипре

Журналистка Ксения Собчак заступилась за телеведущего Андрея Малахова, которого юморист Максим Галкин обвинил в распространении лживой информации.

Максим Галкин написал в своем Instagram, что его "поддостал" журнал Андрея Малахова, который 3 июня сообщил со ссылкой на кипрское агентство недвижимости о завершении строительства особняка Аллы Пугачевой на острове. Юморист выразил мнение, что это агентство заплатило "журналу главного телесплетника" за публикацию фейка.

"Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал", - написал Максим Галкин. При этом он отказался комментировать информацию о том, что два года назад они с Пугачевой получили кипрское гражданство. Это мое личное дело, подчеркнул Галкин.

Артист также опроверг слухи о том, что он строит для Примадонны часовню на территории их замка в подмосковной деревне Грязь.

За пару часов пост Галкина собрал больше 60 тысяч отметок "Нравится". "Я на Кипре, у вас дома, в часовне!" - пошутил в комментариях шоумен Гарик Харламов. "А я как раз на Кипре, - написала певица Лолита Милявская. - Хотела рядом прикупить. Макс, ты прав на все 100%".

Влад Топалов тоже отреагировал на конфликт Галкина и Малахова, набросившись на журналистов: "Нет слов...... конца нет этим "перегибам". Не перестаю удивляться, хотя, спустя столько лет, пора бы уже... но нет... каждый раз умудряются побить собственную планку беспредела. Я на твоей стороне на все 100!!!" - написал он [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ТВЦ.RU].

Однако один из самых содержательных комментариев оставила, пожалуй, журналистка Ксения Собчак, которая предостерегла Галкина от поспешных выводов. "Максим, а ты уверен, что это лично Андрей писал или контролировал?" - спросила она юмориста.

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