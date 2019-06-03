К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок

Это сделано для удобства жителей

Часть ярмарок выходного дня в столице переведут на круглогодичный режим работы. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения открывшейся в Косино-Ухтомском окружной ярмарки.

"Косино-Ухтомский район получил не только метро, но и уникальную площадку, которая, в том числе, предназначена для праздников, спортивных мероприятий, а также работает как постоянно действующая ярмарка. Мы поставили себе целью значительную часть ярмарок выходного дня постепенно переводить в такой формат, чтобы они работали не эпизодически, а круглый год. Чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники, чтобы в каждом районе было все свое - и спортивная, и детская, и праздничная площадки", - сказал мэр Москвы.

В концу года в столице в круглогодичном формате будут работать порядка 20 ярмарок.

Кроме того, Сергей Собянин поздравил жителей с запуском первой очереди Некрасовской линии метро и пятилетием проекта "Активный гражданин". Праздничные мероприятия в честь юбилея за выходные посетили более миллиона человек.



За эти годы к проекту присоединились более 2,2 миллиона москвичей, прошло почти 4 тысячи голосований.