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Зеленский доверил Кучме судьбу Донбасса

13:42
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Экс-президент вновь стал представителем в контактной группе

Бывший президент Украины Леонид Кучма получил новое назначение. По поручению Владимира Зеленского он стал представителем страны в Контактной группе по урегулированию в Донбассе.

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О назначении Кучмы Зеленский сам сообщил на брифинге в Киеве, пишет ТАСС. Очередная встреча пройдет 5 июня. По его словам, у Украины есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу.

"Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет", - заявил Зеленский.

Леонид Кучма уже был представителем Украины в контактной группе по Донбассу. Он покинул этот пост в сентябре 2018 года. Тогда Кучма объяснил свое решение возрастом и необходимостью "дать поработать молодым".

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