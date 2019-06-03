Зеленский доверил Кучме судьбу Донбасса

Экс-президент вновь стал представителем в контактной группе

Бывший президент Украины Леонид Кучма получил новое назначение. По поручению Владимира Зеленского он стал представителем страны в Контактной группе по урегулированию в Донбассе.

О назначении Кучмы Зеленский сам сообщил на брифинге в Киеве, пишет ТАСС. Очередная встреча пройдет 5 июня. По его словам, у Украины есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу.

"Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет", - заявил Зеленский.

Леонид Кучма уже был представителем Украины в контактной группе по Донбассу. Он покинул этот пост в сентябре 2018 года. Тогда Кучма объяснил свое решение возрастом и необходимостью "дать поработать молодым".