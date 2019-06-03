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Лавров предостерег от применения силы в Венесуэле

15:08
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Россия не поддержит силовое решение кризиса

Конфликт в Венесуэле нельзя решить с помощью угроз и вмешательства извне. Об этом заявил Сергей Лавров. Он встретился в Москве со своим колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо, передает "ТВ Центр".

Министры обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Глава российского МИД подчеркнул: урегулировать политические разногласия в Венесуэле можно только дипломатическим путем. Власть и оппозиция должны сесть за стол переговоров.

Лавров также предостерёг другие государства от попыток вмешаться во внутренние дела суверенного государства. Противников президента Николаса Мадуро активно поддерживают США. В Вашингтоне даже заявляли о возможности военного вмешательства.

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