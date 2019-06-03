Для пассажиров открылись четыре станции новой Некрасовской линии метро

Одним из первых по новой ветке проехал мэр Москвы Сергей Собянин

В Московском метро открылась новая линия - Некрасовская. Находится она на юго-востоке города, а на схемах обозначена розовым цветом. Сегодня запущен только первый участок, четыре станции - от "Некрасовки" до "Косино", но даже это поможет ощутимо разгрузить соседнюю Таганско-Краснопресненскую линию. С первыми пассажирами по новой ветке проехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Встретить первый поезд, прибывающий на их станцию, с самого раннего утра собрались сотни пассажиров. Те, кто теперь живет прямо у метро. О том, что здесь необходимо метро, столичные власти заговорили в 2011 году. Строительство началось только через год. А ведь все это время район развивался: строились новые многоэтажки, бизнес-центры и магазины.

С этого момента Некрасовская линия больше не будет обозначена на карте московской подземки пунктиром, как строящаяся.

"Когда мы запустим целиком эту ветку, это будет касаться 800 тысяч человек, проживающих в разных районах Москвы и Подмосковья, серьезной разгрузки ветки которая пересекает Некрасовская ветка, Таганско-Краснопресненской линии, которая сегодня крайне перегружена. Это такое комплексное решение для направления, в котором проживает большое количество людей. Конечно, это разгрузка автомобильных дорог. Ну а для жителей Некрасовки это вообще такая - другая жизнь намного ближе к Москве", - сказал Сергей Собянин.

Тринадцатая по счету розовая ветка в будущем соединит 9 станций. И четыре из них заработали утром. "Некрасовка" - конечная. Она выполнена в едином стиле с остальными станциями. На полу - натуральный гранит, потолок подвесной, металлический. Яркое точечное освещение даёт эффект звездного неба. В общем, дизайнеры сделали все возможное, чтобы поездка в метро поднимала настроение пассажирам.

Сегодня оно у них точно приподнятое. Ведь по их ветке курсируют только новые поезда. Даниил Мартынено рассказывает: чтобы работать именно на этом маршруте машинисты выстраивались в очередь.

"Здесь лучшие со всех депо. Тут не только "Выхино", тут перешли и с "Владыкино", и с "Новогиреево". Лучшие из лучших, - говорит он.

Не только машинистов, но и электриков, плотников, метростроителей - тех, кто все это время приближал открытие станций, наградил сегодня Сергей Собянин. Также мэр Москвы открыл новое электродепо, куда будут прибывать поезда.

В будущем протяженность розовой ветки составит 15 километров, ещё идёт строительство 6 новых станций на север. Их обещают открыть до конца года.

Елена Макарова, Наталья Епифанова, Андрей Талалай, Андрей Пашутин, Валерия Дзгоева, Юлия Степина. "ТВ Центр".