ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Для пассажиров открылись четыре станции новой Некрасовской линии метро

15:34
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Одним из первых по новой ветке проехал мэр Москвы Сергей Собянин

В Московском метро открылась новая линия - Некрасовская. Находится она на юго-востоке города, а на схемах обозначена розовым цветом. Сегодня запущен только первый участок, четыре станции - от "Некрасовки" до "Косино", но даже это поможет ощутимо разгрузить соседнюю Таганско-Краснопресненскую линию. С первыми пассажирами по новой ветке проехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Встретить первый поезд, прибывающий на их станцию, с самого раннего утра собрались сотни пассажиров. Те, кто теперь живет прямо у метро. О том, что здесь необходимо метро, столичные власти заговорили в 2011 году. Строительство началось только через год. А ведь все это время район развивался: строились новые многоэтажки, бизнес-центры и магазины.

С этого момента Некрасовская линия больше не будет обозначена на карте московской подземки пунктиром, как строящаяся.

"Когда мы запустим целиком эту ветку, это будет касаться 800 тысяч человек, проживающих в разных районах Москвы и Подмосковья, серьезной разгрузки ветки которая пересекает Некрасовская ветка, Таганско-Краснопресненской линии, которая сегодня крайне перегружена.  Это такое комплексное решение для направления, в котором проживает большое количество людей. Конечно, это разгрузка автомобильных дорог. Ну а для жителей Некрасовки это вообще такая - другая жизнь намного ближе к Москве", - сказал Сергей Собянин.

Тринадцатая по счету розовая ветка в будущем соединит 9 станций. И четыре из них заработали утром. "Некрасовка" - конечная. Она выполнена в едином стиле с остальными станциями. На полу - натуральный гранит, потолок подвесной, металлический. Яркое точечное освещение даёт эффект звездного неба. В общем, дизайнеры сделали все возможное, чтобы поездка в метро поднимала настроение пассажирам.

Сегодня оно у них точно приподнятое. Ведь по их ветке курсируют только новые поезда. Даниил Мартынено рассказывает: чтобы работать именно на этом маршруте машинисты выстраивались в очередь.

"Здесь лучшие со всех депо. Тут не только "Выхино", тут перешли и с "Владыкино", и с "Новогиреево". Лучшие из лучших, - говорит он.

Не только машинистов, но и электриков, плотников, метростроителей - тех, кто все это время приближал открытие станций, наградил сегодня Сергей Собянин. Также мэр Москвы открыл новое электродепо, куда будут прибывать поезда. 

В будущем протяженность розовой ветки составит 15 километров, ещё идёт строительство 6 новых станций на север. Их обещают открыть до конца года.

Елена Макарова, Наталья Епифанова, Андрей Талалай, Андрей Пашутин, Валерия Дзгоева, Юлия Степина. "ТВ Центр".

Новости по теме
Вагон метро
Вагон метро
Сергей Собянин на открытии станции метро
Сергей Собянин на открытии станции метро
Новые станции метро
Новые станции метро
Сергей Собянин на открытии станции метро
Сергей Собянин на открытии станции метро
Станция метро "Коммунарка"
Станция метро "Коммунарка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.