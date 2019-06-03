Отец убитого бойца спецназа рассказал подробности трагедии

Молодой человек пытался остановить избиение прохожего

Установлены личности участников драки в подмосковном Путилкове, в результате которой погиб 24-летний бывший спецназовец. Расследование взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, передает "ТВ Центр".

Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Никита Белянкин возвращался домой со своей девушкой и заметил, как два десятка неизвестных избивают мужчину, лежащего на асфальте. Молодой человек бросился на помощь, одновременно выстрелив несколько раз в воздух из своего травматического пистолета. Но разняв драку, сам стал жертвой.

"Они со всех сторон, как стая, накинулись, повалили его между машин, начали бить, он как бы поднялся, вырвался, начал сопротивление оказывать, в этот момент кто-то нанес удар ножом, попал прям в область сердца. Никита пробежал буквально 20 метров, и все", - рассказывает отец Никиты Алексей Белянкин.