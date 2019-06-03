ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отец убитого бойца спецназа рассказал подробности трагедии

15:45
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Молодой человек пытался остановить избиение прохожего

Установлены личности участников драки в подмосковном Путилкове, в результате которой погиб 24-летний бывший спецназовец. Расследование взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, передает "ТВ Центр".

Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Никита Белянкин возвращался домой со своей девушкой и заметил, как два десятка неизвестных избивают мужчину, лежащего на асфальте. Молодой человек бросился на помощь, одновременно выстрелив несколько раз в воздух из своего травматического пистолета. Но разняв драку, сам стал жертвой.

"Они со всех сторон, как стая, накинулись, повалили его между машин, начали бить, он как бы поднялся, вырвался, начал сопротивление оказывать, в этот момент кто-то нанес удар ножом, попал прям в область сердца. Никита пробежал буквально 20 метров, и все", - рассказывает отец Никиты Алексей Белянкин.

Главное сегодня
Никита Белянкин
Никита Белянкин
Никита Белянкин
Никита Белянкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.