Котики реновации: как переселяют хвостатых обитателей пятиэтажек

Многие не хотят покидать свои подвалы

Они ничего не знают о реновации и, в отличие от жильцов старых домов, совершенно не желают никуда переселяться. Волонтёры спасают кошек, которые не хотят покидать свои подвалы. Выманить их - настоящая проблема. И решают её все: и те, кто защищает животных, и те, кто сносит ветхое жильё.

Пятиэтажку на Судостроительной улице уже разбирают рабочие. Все жильцы давно съехали, кажется, что здесь никто не живет. Но это не так: те, кого принято первыми запускать в новый дом, не торопятся покидать родные стены.

В некоторых подвалах обитает по несколько кошачьих семейств. Зоозащитники забеспокоились еще на старте программы реновации: чтобы животных не завалило обломками при сносе, их нужно спасать. Точнее переселять, хоть и поневоле.

"Кошки - территориальные хищники, территория для них один из смыслов жизни, они готовы отдать жизнь", - говорит руководитель проекта "Котоспас" Благотворительного фонда защиты городских животных Анна Фельдман.

Зоозащитники проводят перепись населения: устанавливают в подвалах инфракрасные камеры. Помогают и местные жители, которые подкармливают животных. Они знают, что здесь, например, живёт кошка с котятами. Волонтёры обследуют каждый угол с фонариками, но такой поиск редко оказывается успешным. Котят не поймать даже в кадр, не то что в руки. Поэтому приходится ставить котоловки. Отлов для животных – стресс, но порой это единственный шанс выжить. Зимой их отправляют в приюты или на передержку, летом переносят в другие дворы, открывают для них входы в подвалы. А в старых затыкают все дыры и щели, чтобы бывшие жильцы не смогли вернуться. Список домов, подлежащих сносу, зоозащитники получают прямо из фонда и штаба реновации. Сотрудничают с самого начала работы программы.

"Наш штаб принимает активное участие в пристройке этих котиков: мы размещаем информацию об этих животных на сайте и листовки раздаем в штабе, продолжаем всеми способами оказывать содействие зоозащитникам, чтобы никто не пострадал из зверушек", - говорит член Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Роман Иванов.

Спасённым животным ищут хозяев. Чтобы кошки, наконец, обрели свой дом.

Полина Кастрицкая, Станислав Ильин, Евгений Кузнецов, "ТВ Центр".