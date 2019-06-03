Кому-то не понравится: Зеленский нашел решения по Донбассу

У Киева мало времени, чтобы остановить войну

Киевские силовики выпустили более 200 снарядов по городам и посёлкам Донбасса. Как сообщили в ДНР, украинские военные применили крупно-калиберные миномёты и БМП. За сутки Киев нарушил режим прекращения огня 13 раз. О необходимости возобновления Минского формата сообщил Владимир Зеленский. Президент Украины назначил нового представителя на переговорах трёхсторонней контактной группы.

Этого брифинга украинские журналисты прождали несколько часов. Но когда Владимир Зеленский и Леонид Кучма, наконец, появились в зале, прессу ждало разочарование: никаких вопросов, лишь очень краткие заявления.

"У нас есть единая позиция - это возобновление наших переговоров по Донбассу в Нормандском формате и разблокирование Минского процесса. Уже пятого июня будет встреча трехсторонней группы. У нас есть конкретные предложения. У нас очень мало времени для того, чтобы остановить войну. Поэтому предложения касаются выполнения того или иного пункта соглашений", - заявил президент Украины.

Затем Зеленский сообщил, что Леонид Кучма снова будет возглавлять украинскую делегацию на переговорах, а наличие неких предложений не означает, что Киев собирается торговать территорией и суверенитетом. И больше никаких подробностей. Эксперты тут же заметили: самое интересное, судя по всему, осталось за закрытыми дверями администрации президента.

"Брифинг очень короткий. Вопросы не предусмотрены. Это означает, что нужно было только сделать сообщение, не сообщая подробности, потому что, вероятно, кому-то они могли не понравится. Зеленский в таких вещах пока плохо разбирается. Но Кучма - профессионал. И раз он говорил очень коротко - за этим что-то стоит", - рассуждает политолог Тарас Черновол.

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Будь у журналистов возможность задать вопросы, не исключено, что они поинтересовались бы у президента его отношением к инциденту, который случился накануне в Харькове - там радикалы уничтожили памятник маршалу Жукову. Полиция, как водится, ничего не смогла противопоставить погромщикам, более того, несколько стражей порядка пострадали в столкновениях. Сегодня по факту нападения на полицейских и сноса памятника в Харькове все-таки возбудили два уголовных дела. Зачинщиков сейчас разыскивают.

Свою акцию националисты устроили после того, как пытались помещать проведению учредительного съезда партии "Доверяй делам" - ее основали глава Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Радикалы сочли, что политическая сила, которая позиционирует себя как "партия городов", имеет четкую пророссийскую позицию. Сопредседатель Геннадий Кернес так не считает, но убежден, что Россия - не агрессор, как утверждают в Киеве, а прежде всего, сосед и без переговоров с Москвой не обойтись.

"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения. Это не мое желание, а желание наших людей. Они повторяют это и еще долго будут повторять. Это социология такая - люди хотят переговоров с Россией", - заявляет Кернесс.

Можно ли считать заявление президента Зеленского началом исполнения обещания остановить войну — станет ясно в ближайшие дни. Но запрос украинцев начать переговоры в его администрации, похоже, услышали. В противном случае он фактически с первых дней своего президентства рисковал повторить путь практически всех украинских политиков, в многочисленные обещания которых люди уже перестали верить.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".