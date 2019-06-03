ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пуговка из "Папиных дочек" пришла на выпускной в откровенном наряде

14:48
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Старшова - девушка не робкого десятка

17-летняя Екатерина Старшова, которая в детстве сыграла Пуговку в сериале "Папины дочки", покинула труппу театра танцев на льду "Алеко". 
Что случилось с Пуговкой из "Папиных дочек"

"Выпускной-2019! "Алеко". 15 лет красоты, переживаний, соревнований, выступлений, красивых костюмов, великолепных танцев! Мне будет очень не хватать этой вечной "движухи", - написала Старшова у себя в Instagram

Она опубликовал несколько фотографий с выпускного. По снимкам видно, что Пуговка - девушка не робкого десятка. Она надела желтое полупрозрачное платье с блестками, которое иным блюстителям морали может показаться излишне откровенным. 

"Ты очень красивая", "Катя, ты классная", "Пуговка выросла" - написали интернет-пользователи. Этот пост собрал свыше 14 тысяч отметок "Нравится". 

Екатерина Старшова закончила школу экстерном в 16 лет, а теперь она планирует поступать на факультет фундаментальной медицины МГУ. Покончив с актерской карьерой, Старшова погрузилась в учебу и спорт. Фигурным катанием она занималась с дошкольного возраста. 

Напомним, Старшова играла в сериале "Папины дочки" с 2007 по 2013 год.

Читайте также:
Новости по теме
Екатерина Старшова, игравшая Пуговку в сериале "Папины дочки"
Екатерина Старшова, игравшая Пуговку в сериале "Папины дочки"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.