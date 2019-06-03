Пуговка из "Папиных дочек" пришла на выпускной в откровенном наряде

Старшова - девушка не робкого десятка

17-летняя Екатерина Старшова, которая в детстве сыграла Пуговку в сериале "Папины дочки", покинула труппу театра танцев на льду "Алеко".

"Выпускной-2019! "Алеко". 15 лет красоты, переживаний, соревнований, выступлений, красивых костюмов, великолепных танцев! Мне будет очень не хватать этой вечной "движухи", - написала Старшова у себя в Instagram.

Она опубликовал несколько фотографий с выпускного. По снимкам видно, что Пуговка - девушка не робкого десятка. Она надела желтое полупрозрачное платье с блестками, которое иным блюстителям морали может показаться излишне откровенным.

"Ты очень красивая", "Катя, ты классная", "Пуговка выросла" - написали интернет-пользователи. Этот пост собрал свыше 14 тысяч отметок "Нравится".

Екатерина Старшова закончила школу экстерном в 16 лет, а теперь она планирует поступать на факультет фундаментальной медицины МГУ. Покончив с актерской карьерой, Старшова погрузилась в учебу и спорт. Фигурным катанием она занималась с дошкольного возраста.

Напомним, Старшова играла в сериале "Папины дочки" с 2007 по 2013 год.