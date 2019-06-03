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Ушел из жизни клоун Валерий Серебряков

14:39
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Он несколько дней не дожил до своего 80-летия

В Ялте скончался заслуженный артист РСФСР, артист отечественного цирка Валерий Серебряков.

У выдающегося клоуна была болезнь Альцгеймера, а недавно сломал шейку бедра, что усугубило его состояние. В ночь на третье июня его не стало, пишет ТАСС. Он несколько дней не дожил до своего 80-летия.

Валерий Серебряков родился 8 июня 1939 года в Нижнем Новогороде. В 1952 году впервые вышел на манеж. Одни из самых знаменитых его номеров – "Комический эквилибр", "Пароход идет "Анюта" и "Цирк на воде".

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