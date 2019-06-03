Орешкин рассказал Путину о прогнозе роста ВВП

Цифры могут оказаться лучше, чем предполагалось

В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Обсуждались актуальные вопросы макроэкономики, передает "ТВ Центр".

"Если посмотреть на цифры 2018 года, они выглядят в целом неплохо, у нас рост ВВП – 2,3%. Это максимальная цифра с 2012 года, поэтому потихонечку увеличиваем, идем чуть лучше прогнозов, но все равно эти цифры ниже, чем целевые. Мы должны выходить на темпы больше 3%. И та цифра, которая позитивна, динамика инвестиций, мы видим, что за 2018 год рост – 4,3%. За два года у нас 9,1%, то есть уже очень солидный темп роста, выше темпа роста ВВП. Поэтому здесь картина в целом складывается неплохо", - рассказал Орешкин.

По словам министра, положительная статистика и по первому кварталу этого года. Инфляция прошла основной пик на уровне пяти целых трёх десятых процента, и скоро начнёт замедляться. Рост ВВП в этом году может превысить прогнозируемые одну целую и три десятые процента.