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Юлия Мендель: что известно о новом пресс-секретаре Зеленского

15:42
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Forbes Юлию Мендель

Победительницей конкурса на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского стала Юлия Мендель. Об этом сообщают в понедельник украинские СМИ. Журналиста довольно активно занимается соцсетями и знакома со многими известными общественными деятелями и политиками.

Девушке 32 года, она родилась в городе Геническе. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. У журналистки есть научная степень кандидата филологических наук.

Мендель ранее занимала должности на телеканалах ICTV, "Еспресо", а также "Интер". Сотрудничала с украинскими подразделениями Forbes и Politico. Несколько лет она работала с New York Times.

 

Были в ее биографии и скандальные моменты. "В 2016 году пользователи Сети широко обсуждали пост Юлии Мендель о сексуальных домогательствах. Журналистка на своей странице в Facebook написала о неприличных словах в ее адрес от незнакомого мужчины", - отмечает "Вести Украины".

Ранее отмечалось, что пресс-секретарь Зеленского должен обладать коммуникационными навыками, иметь быструю реакцию, а также креативность и чувство юмора.

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