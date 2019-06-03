Мелания Трамп отказалась кланяться королеве

Первая леди пренебрегла этикетом

Американский президент Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Букингемский дворец, их встретила его хозяйка - королева Елизавета II.

Первая леди США встретила старших членов королевской семьи – принца Чарльза и Камиллу Паркер-Боулз – очень сдержанно и не склонила головы перед королевой, ограничившись лишь рукопожатием.

Согласно королевскому этикету, склонить голову перед королевой желательно, но не обязательно. "Не существует обязательных кодексов поведения при встрече с королевой или членом королевской семьи, но многие люди хотят соблюдать традиционные формы", - пишет британская газета Express.

Однако стоит отметить, что Трампы - не первые, кто не преклонил голову перед королевой, а только пожал руку. Предшественник нынешнего президента Барак Обама поступил также в 2016 году. Возможно, так у США до сих пор не затянулись раны колониального прошлого.

Президент США Дональд Трамп впервые прилетел в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года.

В Соединенном королевстве семья Трампов пробудет три дня. Сегодня, 3 июня, их ожидает торжественный прием во дворце. Затем Дональд Трамп встретится с экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, а также с лидером победившей на выборах в Европарламент Партии Brexit Найджелом Фаражем.

Видео: Трамп сменил прическу перед встречей с королевой Елизаветой II