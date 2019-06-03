ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мелания Трамп отказалась кланяться королеве

15:40
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Первая леди пренебрегла этикетом

Американский президент Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Букингемский дворец, их встретила его хозяйка - королева Елизавета II.
Ветер испортил эффектное появление Мелании Трамп в Лондоне (видео)

Первая леди США встретила старших членов королевской семьи – принца Чарльза и Камиллу Паркер-Боулз – очень сдержанно и не склонила головы перед королевой, ограничившись лишь рукопожатием.

Согласно королевскому этикету, склонить голову перед королевой желательно, но не обязательно. "Не существует обязательных кодексов поведения при встрече с королевой или членом королевской семьи, но многие люди хотят соблюдать традиционные формы", - пишет британская газета Express.

Однако стоит отметить, что Трампы - не первые, кто не преклонил голову перед королевой, а только пожал руку. Предшественник нынешнего президента Барак Обама поступил также в 2016 году. Возможно, так у США до сих пор не затянулись раны колониального прошлого.

Президент США Дональд Трамп впервые прилетел в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года.

В Соединенном королевстве семья Трампов пробудет три дня. Сегодня, 3 июня, их ожидает торжественный прием во дворце. Затем Дональд Трамп встретится с экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, а также с лидером победившей на выборах в Европарламент Партии Brexit Найджелом Фаражем.

Видео: Трамп сменил прическу перед встречей с королевой Елизаветой II

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Королева Елизавета II и Дональд Трамп
Королева Елизавета II и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.