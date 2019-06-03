12-летняя дочь Началовой зажгла в Турции (видео)

Девочка порезвилась у фонтана

12-летняя Вера, дочь умершей певицы Юлии Началовой, весело проводит время на отдыхе в Турции вместе со своим отцом, мачехой и братом.

Футболист Евгений Алдонин увез свою семью в Турцию, где он открыл академию для юных футболистов. Его супруга Ольга опубликовала в Instagram несколько видео с отдыха.

На одном из роликов Вера и ее братик Артем веселятся на площадке с фонтанами. Девочка зажигательно танцует и хохочет, а малыш бегает под брызгами. "И мир улыбнется вам", - написала Ольга Алдонина.

Интернет-пользователи в основном с симпатией относятся к семье Алдонина. "Спасибо, что приняли Верочку", "Огромный респект, что Веруня с вами", "Благодаря вам ребенок счастлив" - пишут они в комментариях.

Ранее стало известно, что Вера Алдонина мечтает стать певицей. "Конечно, она переживает, но держится, - рассказал ее дедушка Виктор. - Школа ее сильно отвлекает. Она у нас молодец. Делает успехи по игре на фортепиано. Мы связываем с ней большие надежды. Все данные, чтобы успешно реализовать себя в жизни, у нее есть". После смерти мамы Вера живет в семье отца.

Отметим, что Юлия Началова и Евгений Алдонин познакомились в 2005 году. Через год они поженились. В 2011 году их брак распался.

Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Похороны прошли на Троекуровском кладбище.

Видео: На прощании с Началовой