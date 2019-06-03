Стали известны цены на новую Lada Granta Cross

Объявлены цены на доступный "вседорожный" универсал Lada

Стала известна стоимость нового внедорожного универсала Lada Granta Cross в базовой комплектации. Она составит почти 554,9 тысячи рублей. Как уточняет пресс-служба концерна "АвтоВАЗ", продажи автомобиля начнутся по всей стране 12 июня 2019 года.

У автомобиля Lada Granta Cross перенастроенная подвеска с самым большим дорожным просветом в семействе — почти 200 миллиметров, пишет "URA.Ru". Кроме того, от стандартного универсала новинка отличается защитным пластиковым обвесом нижней части кузова, призванным избежать повреждений краски при езде по легкому бездорожью.