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Зеленые человечки? Ученые развеяли популярное представление об инопланетянах

17:02
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Специалистам помогли микробы из Йеллоустонского парка

Ученые Университета штата Иллинойса предположили, что инопланетные организмы похожи на феттуччине или капеллини - итальянские макаронные изделия. 

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Специалисты исследовали микробы в Мамонтовых горячих источниках в Йеллоустонском национальном парке. В этом популярном туристическом месте горячая геотермальная вода бьет из-под поверхности земли. Здесь одноклеточные организмы формируют на скалах слоистые покровы, состоящие из нитчатых волокон и похожие на макароны. Каждое волокно, в свою очередь, состоит из триллионов сцепленных друг с другом клеток.  

Автор исследования Брюс Фуке рассказал порталу Live Science, что 98% микроорганизмов на Земле относятся к виду Sulfurihydrogenibium yellowstonense – тому самому виду, чьи представители напоминают феттуччине или капеллини. Они эволюционировали 2,5 миллиарда лет назад, когда в атмосфере нашей планеты почти не было кислорода. По мнению ученых, инопланетные существа с высокой долей вероятности похожи на эти микробы из Йеллоустонского национального парка.

"Если бы мы отправились на другую планету на космическом аппарате, нам бы хотелось увидеть живых микробов или зеленых женщин и мужчин в летающих кораблях. Но реальность такова, что мы, скорее всего, найдем внеземную жизнь в виде окаменелости, образовавшейся в горячем источнике", - заявил Брюс Фуке. 

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