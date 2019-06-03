ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз продлит антироссийские санкции на год

17:10
  • понедельник
  • 03 июня 2019

В Брюсселе говорят, что ситуация остается неизменной

Еврокомиссия предложила продлить антироссийские санкции из-за событий в Крыму до 2020 года.

О продлении санкций сообщает Bloomberg. По данным агентства, в Брюсселе "продолжают обсуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя". При этом в Европе утверждают, что решение о продлении санкций не связано с расширением "черного списка" Москвой.

"Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее", - говорится в сообщении.

31 марта Россия расширила список персональный санкций против чиновников Евросоюза. Это стало ответом на введение ограничительных мер против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. В "черный список" попали руководители погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю и капитаны нескольких военных кораблей.

Санкции против России были введены в 2014 году из-за ситуации на Украине. Под ограничительные меры попали ряд российских политиков и представителей бизнеса, а также различные компании. Ранее Запад заявлял, что отменит санкции в случае выполнения Москвой минских соглашений, однако Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.

Новости по теме
Логотип Евросоюза
Логотип Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.