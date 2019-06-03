Евросоюз продлит антироссийские санкции на год

В Брюсселе говорят, что ситуация остается неизменной

Еврокомиссия предложила продлить антироссийские санкции из-за событий в Крыму до 2020 года.

О продлении санкций сообщает Bloomberg. По данным агентства, в Брюсселе "продолжают обсуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя". При этом в Европе утверждают, что решение о продлении санкций не связано с расширением "черного списка" Москвой.

"Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее", - говорится в сообщении.

31 марта Россия расширила список персональный санкций против чиновников Евросоюза. Это стало ответом на введение ограничительных мер против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. В "черный список" попали руководители погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю и капитаны нескольких военных кораблей.

Санкции против России были введены в 2014 году из-за ситуации на Украине. Под ограничительные меры попали ряд российских политиков и представителей бизнеса, а также различные компании. Ранее Запад заявлял, что отменит санкции в случае выполнения Москвой минских соглашений, однако Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.