В деле полковника Захарченко появился неожиданный эпизод

Против фигуранта дела возбудили дело о фальсификациях

Громкое расследование в отношении полковника Дмитрия Захарченко привело к новому уголовному делу. В фальсификации доказательств подозревается бывший полицейский Иван Кожевников.

Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства имущество соучастника Захарченко Дмитрия Сенина (экс-сотрудник ФСБ). На Кожевникова по просьбе Сенина была зарегистрирована большая часть недвижимости.

Кроме того, Кожевников попытался предоставить суду документы с неверными сведениями о том, что у него есть средства для покупки этой недвижимости, пишет "URA.Ru".

Ранее стало известно, что прокурор в ходе прения сторон в Пресненском суде Москвы запросила для Захарченко 15 с половиной лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 495 миллионов рублей.

Бывшего главу управления по борьбе с экономическими преступлениями арестовали в сентябре 2016 года. При обыске в его квартире были обнаружены девять миллиардов рублей.