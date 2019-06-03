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В деле полковника Захарченко появился неожиданный эпизод

17:36
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Против фигуранта дела возбудили дело о фальсификациях

Громкое расследование в отношении полковника Дмитрия Захарченко привело к новому уголовному делу. В фальсификации доказательств подозревается бывший полицейский Иван Кожевников.

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Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства имущество соучастника Захарченко Дмитрия Сенина (экс-сотрудник ФСБ). На Кожевникова по просьбе Сенина была зарегистрирована большая часть недвижимости.

Кроме того, Кожевников попытался предоставить суду документы с неверными сведениями о том, что у него есть средства для покупки этой недвижимости, пишет "URA.Ru".

Ранее стало известно, что прокурор в ходе прения сторон в Пресненском суде Москвы запросила для Захарченко 15 с половиной лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 495 миллионов рублей.

Бывшего главу управления по борьбе с экономическими преступлениями арестовали  в сентябре  2016 года.  При  обыске в его квартире были обнаружены девять миллиардов рублей.

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Дмитрий Захарченко
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