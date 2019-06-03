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Продажа картины Петрова-Водкина стала сенсацией в Лондоне

17:37
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Изначально за полотно давали 1,3 млн долларов

Картину русского живописца Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью" продали на торгах в Лондоне за 11,7 миллиона долларов. Первоначально ее планировали продать за 1,3 - 1,9 миллиона долларов. 
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Как рассказали ТАСС в аукционном доме Christie's, полотно Петрова-Водкина, написанное в 1928 году, стало "самой дорогой картиной, проданной на аукционах русского искусства".  

"Натюрморт с сиренью" участвовал в XVIII Венецианской биеналле. Раньше картиной владел искусствовед и издатель Джованни Шейвиллер. Этот натюрморт предвосхитил появление знаменитого шедевра Петрова-Водкина - картины "Черемуха в стакане", которая сейчас хранится в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге.  

3 июня Christie's открыл в британской столице неделю торгов предметами русского искусства. Такие торги проводятся два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре. 

Петров-Водкин жив в период с 1878 по 1939 годы. В свой начальный период он увлекался символизмом, а затем перешел к целостным монументально-декоративным произведениям. 

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