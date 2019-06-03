Шведский суд отказался арестовать Ассанжа

Ранее следствие заявляло о риске того, что Ассанж попытается скрыться и избежать правосудия

Суд в Швеции отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Решение принял окружной суд Уппсалы. Речь идет о начавшемся в 2010 году расследовании дела об изнасиловании.

Как рассказал адвокат Пер Самуэлльссон, Ассанж может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием. "Это очень большой вопрос, мы должны решать это шаг за шагом. Очень важно, что сегодня шведский суд решил не арестовывать Ассанжа. Потому что нет необходимости привозить его сюда, потому что они могут отказаться от обвинений снова", - приводит его слова РИА Новости.

В апреле этого года Ассанжа задержали по ордеру, выданному за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Минюст США обвиняет основателя WikiLeaks в том, что он якобы помог рядовому Челси Мэннинг взломать компьютер Пентагона с целью получения доступа к секретной информации.