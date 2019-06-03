Володин навестил в больнице раненного в Косове россиянина

Спикер Госдумы высказал ему слова поддержки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник посетил в больнице Белграда российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Он пострадал во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.

Володин пожелал россиянину скорейшего выздоровления и высказал слова поддержки. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

"Необходимо, что Организация Объединенных Наций признала, что вы, их сотрудник, дипломат пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косово, и признали, что вы противостояли вооруженному беспределу", - сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Красощеков выполнял свой долг.

Михаил Краснощеков был задержан и избит 28 мая. При этом россиянин, как сотрудник миссии ООН, имеет дипломатический иммунитет.