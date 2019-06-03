Экс-главу Ивановской области арестовали после коррупционного скандала

60-летний Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 года
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков пробудет за решеткой как минимум до 30 июля. Такое решение в понедельник принял Басманный суд столицы.
Ранее сообщалось, что чиновник задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Он проходит по делу о хищении 700 миллионов рублей из бюджета региона, отмечает ТАСС.
Следственный комитет обнародовал видеозапись, на которой показан обыск в особняке Конькова, а также обнаруженные деньги и документы.
Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 по 2017 год.