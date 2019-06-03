ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-главу Ивановской области арестовали после коррупционного скандала

18:45
  • понедельник
  • 03 июня 2019

60-летний Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 года

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков пробудет за решеткой как минимум до 30 июля. Такое решение в понедельник принял Басманный суд столицы.

Ранее сообщалось, что чиновник задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Он проходит по делу о хищении 700 миллионов рублей из бюджета региона, отмечает ТАСС.

Следственный комитет обнародовал видеозапись, на которой показан обыск в особняке Конькова, а также обнаруженные деньги и документы.

Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 по 2017 год.

Главное сегодня
Павел Коньков
Павел Коньков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.