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У Зеленского дали объяснение сносу памятника Жукову в Харькове

20:00
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Случившееся назвали "правовой коллизией"

Киев намерен предложить новые решения для урегулирования конфликта в Донбассе. По крайней мере, с таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Деталей он не раскрыл. Единственное, что уже известно: представлять Украину на переговорах в минском формате опять будет Леонид Кучма

Оживление минского формата Владимир Зеленский начал с того, что снова назначил Леонида Кучму главным украинским переговорщиком. Работать с администрацией прежнего президента политик отказывался.

"Я говорил раньше, что я не могу работать свадебным генералом, поэтому я отказался от этой должности", - говорит Кучма.

То есть косвенно Кучма подтвердил множественные утверждения о том, что Петру Порошенко нужна была лишь имитация минского процесса. Он лично упрекал президента в отсутствии политической воли для мирного урегулирования. Зеленский попытался всех убедить, что при нём будет по-другому.

"У нас есть единая позиция - это возобновление наших переговоров по Донбассу в Нормандском формате и разблокирование Минского процесса. Уже пятого июня будет встреча трехсторонней группы. У нас есть конкретные предложения. Очень мало времени для того, чтобы остановить войну. Поэтому предложения касаются выполнения того или иного пункта соглашений. Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", - заявил Зеленский.

Больше никакой конкретики не прозвучало. Украинские политологи высказывают свои предположения - какие первые шаги может сделать Украина ради мира.

"Вопрос, например, обмена пленных может сдвинуться. И минская контактная группа может помочь в этом вопросе. Так же как есть вопросы воды, в контексте Донбасса. Плюс вопросы связанные с проработкой, возможно в будущем, связанные с решением о возобновлении социальных выплат жителям Донбасса", - рассуждает политолог Алексей Якубин.

Однако по-настоящему вопрос окончания войны на юго-востоке Украины будет решаться на досрочных парламентских выборах. Все зависит от того, сколько голосов получат партии, публично призывающие выполнить Минские соглашения в их полном объеме. Еще одна тема - взаимоотношения с Россией. Победа Зеленского ясно показала желания украинского населения.

"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения. Это не мое желание, а желание наших людей. Они повторяют это и еще долго будут повторять. Это социология такая - люди хотят переговоров с Россией", - сказал глава Харькова Геннадий Кернесс.

Это заявление мэр Харькова сделал на съезде партии, которую назвали "Доверяй делам". Политическая сила примет участие в парламентских выборах, однако украинские радикалы назвали участников съезда сепаратистами. В знак протеста они снесли бюст герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Власть в стране поменялась, а националисты продолжают наводить свои порядки.

"Это плевок всем в души, в лицо всем, кто сражался с фашизмом. Считаем, что предстоящие выборы на Украине - это выборы, которые имеют не только украинское, но и общеевропейское значение. Или мы все вместе дадим бой нацизму, бандеровщине, которая разлагала и уничтожала страну. Или снова эта больная рана возбудится и каждый из нас почувствует насколько это мерзко и опасно", - говорит Геннадий Зюганов.

Многих украинцев интересовала реакция Зеленского на события в Харькове. Спустя сутки ответ последовал.

"Ситуация в Харькове - это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества", - заявила пресс-секретарь президенты Украины Юлия Мендель.

Никакого осуждения в адрес националистов не прозвучало, администрация президента, судя по всему, решила не рисковать. А значит открытым остается вопрос, что будет делать Зеленский, когда радикалы начнут выступать против уступок Донбассу.

Пётр Вершинин, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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