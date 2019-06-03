В Ярославле обсудили паллиативную помощь в регионах России

Проект "Регион заботы" охватывает 25 пилотных территорий

В музее-заповеднике "Ростовский кремль" открылась международная конференция по организации паллиативной помощи. На встречу в рамках проекта "Регион заботы" в Ярославскую область приехали врачи, медсёстры и социальные работники из разных уголков нашей страны, передает "ТВ Центр".

Для участников конференции подготовили буклеты, книги и пособия по организации помощи тяжелобольным людям. С докладом выступил эксперт из Великобритании доктор Брюс Клеминсон, который много лет назад помогал в создании хосписов в России.

Проект "Регион заботы" был запущен Общероссийским народным фронтом в конце марта и охватывает 25 пилотных территорий. Среди главных задач - создание эталона региональной программы развития паллиативной помощи и всестороннее обучение персонала.

"Проект "Регион заботы", он и для региона в целом, он для пациентов и он для сотрудников. Сотрудники в этой сфере с плохими человеческими качествами не бывают. Не приходят сюда люди с плохими человеческими качествами. Они могут быть просто не обучены. И вот наша задача их научить. Но мне ещё важно в них поднять боевой дух, самооценку, потому что они, правда, лучшие", - заявила член Центрального штаба ОНФ, руководитель проекта "Регион заботы", директор центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер.