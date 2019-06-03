Россию пригласили на торжества в Нормандии

При этом в приглашении не уточняется уровень представительства

На торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии приглашены российские представители. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Париже.

"Было получено циркулярное приглашение российской стороне, без уточнения уровня представительства", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-секретаря российской дипмиссии.

Ранее в апреле стало известно, что российский лидер Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии. Между тем это мероприятие планирует посетить президент США Дональд Трамп.

Церемония пройдёт под председательством французского премьер-министра.