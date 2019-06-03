Установлена личность подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ

Стали известны подробности этой драки

Появились первые результаты расследования резонансного убийства в Подмосковье бывшего бойца спецназа ГРУ в ходе массовой драки. Личности её участников установлены. Их уже допрашивают. В домах подозреваемых проведены обыски. Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Ветеран боевых действий в Сирии Никита Белянкин ценой собственной жизни спас от гибели незнакомца, которого на улице жестоко избивали хулиганы.

Жители Красногорска несут на место трагедии цветы и свечи. Никита Белянкин был их соседом и погиб прямо под окнами своей квартиры. Отец Никиты в понедельник весь день провел в следственном комитете. Давал показания, подписывал бумаги и протоколы. Он с трудом сдерживает эмоции.

Следователи сейчас изучают показания свидетелей и потерпевших. Один из них находится в больнице с ножевым ранением. В субботу вечером он с другом отдыхал в пивном баре, где у них завязался конфликт с компанией постоянных гостей заведения. Имея численное преимущество, они вывели двух мужчин на улицу, развели в стороны и начали избивать. В ход пошло холодное оружие. В этот момент Никита Белянкин со своей девушкой проходил мимо. Он попытался остановить драку, сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из травматического пистолета.

На кадрах видно, как Никита выстрелами пытался отпугнуть преступников, старался увернуться от удара, но не успел. Упал на асфальт. Один из нападавших сначала отходит, но возвращается, и пинает жертву по голове. Никита Белянкин умер на руках у своей возлюбленной.

Никите Белянкину было 24. Несколько месяцев назад закончился контракт, и он ушел из Вооруженных сил. Хотел работать в МЧС, помогать людям. По-другому не мог, с детства ему объясняли, что такое доблесть и честь.

В Следственном комитете уже заявили, что личности нападавших установлены. В их квартирах прошли обыски. Назначены молекулярные и ДНК экспертизы. По неподтвержденной пока информации, двое участников драки уже задержаны и дают показания. Человек, ударивший ножом Никиту Белянкина, мог покинуть страну и скрыться в Армении. Так это или нет, в ближайшие время выяснят следователи. А местные жители в красках рассказывают о баре, где началась потасовка. По словам очевидцев, в конфликте мог участвовать бармен.

Сейчас бар закрыт. В 50 метрах от него – там, где погиб Никита Белянкин, стихийный мемориал. Родственники, друзья, сослуживцы, соседи почтили его память минутой молчания.

Виктор Прокушев, Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".