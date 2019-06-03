Медведев поручил подумать о единой базе данных всех ведомств

У разных ведомств будет различный уровень доступа

В России следует создать единую базу данных, которая объединила бы информационные потоки различных контрольных органов. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, передает "ТВ Центр".

По мнению руководителя федеральной службы, необходимо объединить сведения, которыми располагает его ведомство, а также казначейство и налоговая служба. Глава правительства предложил взглянуть на проблему шире, заметив, что пока не все госструктуры готовы к работе с электронными документами.

"У нас есть то, что называется "передовики производства", потому что налоговая служба очень много сделала для цифровизации этих процессов, для их автоматизации. Но в то же время ряд других ведомств на этом языке пока не разговаривает. А по-хорошему, если говорить о создании единой базы данных и едином алгоритме взаимодействия, это должно быть сквозным решением для всех органов. Чтобы все было в одинаковом варианте. Только доступ может быть разный к разным данным в зависимости от того, чем это ведомство занимается. Это задача актуальная, давайте вместе ею займемся", - сказал Медведев.

