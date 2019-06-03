Британия встречает Трампа протестами

В штыки приняли визит президента США и многие британские политики

Дональда Трампа в понедельник принимают в Букингемском дворце. Президент США прилетел в Великобританию с государственным визитом. В Лондоне американский лидер с супругой Меланьей проведут ближайшие три дня. По случаю приезда высокого гостя дали артиллерийский салют, королевская семья устроила торжественный ужин, на который под благовидным предлогом не пришла супруга принца Гарри - Меган, известная противница Трампа.

По накалу негативных эмоций рядовых жителей Великобритании первый государственный визит Дональда Трампа в Лондон мало чем отличается от прошлогодней рабочей поездки. Транспаранты с лозунгами против расизма, сексизма, ненависти и жестокости появились на мосту неподалеку от посольства США.

Самые массовые протесты запланированы на вторник в разных городах страны. Только в Лондоне на улицы выйдут около четверти миллиона человек. Демонстранты собираются запустить в небо воздушный шар в виде младенца-Трампа, это должно показать гостю, что, несмотря на высокий статус, ему здесь явно не рады. Специально к визиту американского президента в столицу Великобритании привезли и огромную механическую куклу в виде сидящего на унитазе хозяина Белого Дома с телефоном в руке. Это пародия на его страсть к эпатажным высказываниям в соцсетях.

Кстати, именно в Twitter Дональд Трамп успел оскандалиться, когда его президентский самолет еще только заходил на посадку в лондонском аэропорту. Совсем не по-джентльменски настрочил хамское послание в адрес местного мэра. За то, что ранее Садик Хан назвал его заявления с фашистскими и сравнил риторику с европейскими популистами правого толка.

Едва сойдя с трапа самолета, Дональд Трамп уже вполне привычно обрушился на представителей телеканала CNN, в очередной раз назвав это СМИ фейковыми новостями. На этот раз он обвинил американских журналистов в искажении интервью британскому таблоиду. Репортеры The Sun напомнили президенту, что супруга принца Гарри Меган Маркл, еще будучи американской актрисой, весьма резко его критиковала. В ответ глава Белого дома назвал теперь уже герцогиню Сассекскую то ли злобной, то ли противной. Затем поспешил от этого откреститься и свалить все на журналистов. Неизвестно, поверила ли ставшая членом королевской семьи Меган оправданиям Трампа или нет, но на церемониях с участием президента США она не появилась. А были они весьма пышными.

Первый день визита Трампа в Великобританию целиком и полностью посвящен королевскому церемониалу. Здесь и салют, и официальное приветствие Букингемского дворца от королевы Елизаветы. Хотя бы ее американский президент, не сильно блистающий манерами, не стал хлопать по плечу, а вот с её сыном Чарльзом провернул привычный трюк при встрече. Но того это явно не покоробило. Принц Уэльский даже умудрился лично ловким движением подхватить с пола плошку, которая едва не попала под ноги Трампу.

А еще были обед и чай с монаршими особами, посещение Вестминстерского аббатства, королевский банкет. Елизавета II также показала гостям артефакты из личной коллекции, относящейся к истории США. Но кто здесь самая значимая фигура, Трамп демонстрировал на каждом шагу.

Ведь в Лондон он прилетел вовсе не для того, чтобы раскланиваться с номинальными фигурами в британской политике. Вероятнее всего, это последний визит Трампа в Королевство перед "Брекзитом", и на вторник назначена последняя встреча с Терезой Мэй в качестве премьера. А также переговоры с деловым и политическим истеблишментом страны.

"Мы будем обсуждать с Трампом темы, над которыми мы хотим вместе работать. Нас очень беспокоит тот факт, что Россия все больше использует свои кибервозможности для дестабилизации демократических процессов в западных странах, в особенности на Украине", - заявил Джереми Хант.

Министра иностранных дел при этом совсем не смущает то, что в Лондон гость прибыл говорить явно не о России. Трамп открыто призывает Великобританию не выплачивать Евросоюзу почти 50 миллиардов долларов в качестве отступных за развод с ЕС, предлагает уходить без оглядки, то есть без соглашения, если европейцы не пойдут на условия Королевства. Взамен обещает компенсировать потери Великобритании, заключив якобы выгодную сделку. Но глава МИД страны почему-то вовсе не считает это вмешательством в дела суверенного государства. Так же как и то, что у американского президента уже есть своя кандидатура на пост премьера. Он открыто поддерживает экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".