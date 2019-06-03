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Apple представила черную iOS

23:02
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Компания показала новую операционную систему с повышенной производительностью

Компания Apple анонсировала новую версию iOS - под номером 13. Главное нововведение - в ней появится долгожданный темный режим. Фотографии нового интерфейса представлены на официальном сайте Apple.

Эта функция будет очень полезна при работе в условиях низкой освещенности. Режим позволит сэкономить заряд батарей на смартфонах с OLED-дисплеями.

 

Также обновление направлено на повышение скорости работы. Face ID работает на треть быстрее, обновления приложений и системы "весят" на 50 процентов меньше, а программы запускаются в два раза быстрее.

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