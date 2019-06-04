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"Ау, чиновники": Собчак заступилась за блогера BadComedian

08:20
  • вторник
  • 04 июня 2019

По ее мнению, Баженова хотят наказать за критику фильмов

Журналистка Ксения Собчак заступилась за блогера BadComedian (Евгения Баженова), на которого подали в суд из-за критики фильма "За гранью реальности". 
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Ксения Собчак написала в своем Telegram, что она с ужасом наблюдает за ситуацией вокруг популярного блогера. По ее словам, мужчину "прессуют за критику" неудачных фильмов, финансируемых Министерством культуры.  

"Ау, чиновники, да BadComedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают", - заявила телеведущая. 

3 июня Евгений Баженов сообщил, что он, возможно, будет вынужден закрыть свой YouTube-канал после того, как компания Kinodanz подала против него иск на 1 миллион рублей. По версии компании, блогер нарушил авторские права на фильм "За гранью реальности", использовав в своем обзоре его фрагменты. 

Баженов рассказал, что Kinodanz сняла эту картину при поддержке Минкультуры. По словам блогера, представители компании сказали ему, что за ними стоят "очень влиятельные люди". 

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