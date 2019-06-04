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Испытания новой российской ракеты системы ПРО попали на видео

08:12
  • вторник
  • 04 июня 2019

Кадры распространило Минобороны

В Минобороны сообщили об успешных испытаниях новой российской ракеты системы ПРО. Тестовый пуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, передает "ТВ Центр".

Наше военное ведомство распространило кадры, как боевой расчет доставляет ракету к стартовой площадке, а затем ее опускают в шахту. Видно, как ракета уходит в небо.

Это уже не первый старт, как заявили в командовании ВКС, серия испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики ракеты. Условная цель поражена в соответствии с заданной точностью. Эта система ПРО состоит на вооружении ВКС, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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