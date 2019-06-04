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Кто в России получает достойную зарплату

08:45
  • вторник
  • 04 июня 2019

Резко выросли доходы врачей

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) выяснил теплы роста зарплат в разных отраслях экономики за 2018 год.

Так, самая высокая зарплата оказалась у специалистов, работающих в нефте- и газодобывающих компаниях. Их рабочий час стоит 793 рубля (до 130 тысяч рублей в месяц). Следом идут работники табачной сферы – 739 рублей в час (121 тысяча рублей в месяц).

Сильный скачок доходов в минувшем году произошел в сфере здравоохранения: по сравнению с 2017 года час оплаты врача вырос на 23% и теперь составляет 260 рублей в час (около 43 тысяч рублей в месяц). Примерно такой же заработок оказался у тех, кто занимается изготовлением кокса и нефтепродуктов.

В среднем по стране рост стоимости труда вырос на 11% и достиг 332 рублей в час, пишет газета "Известия".

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