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При разгоне протестующих в Судане погибли 35 человек

08:59
  • вторник
  • 04 июня 2019

Ранения получили сотни митингующих

Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 35, по данным  Associated Press ещё сотни человек ранены.

Как сообщают агентства, операция проходила в понедельник. Перед спецназом стояла задача ликвидировать палаточный лагерь у здания Минобороны и штаб-квартиры суданской армии. В свою очередь, военные опровергают информацию о применении силы против митингующих.

В апреле в стране произошел военный переворот, президент был арестован. В Судане не прекращаются массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти. 3 июня глава военного совета объявил о начале формирования временного правительства.

 

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