ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев пожаловался на возвращение Москвы в ПАСЕ

08:25
  • вторник
  • 04 июня 2019

С заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Украины

Регламентный комитет ПАСЕ выступил за возвращение всех национальных делегаций, которые по разным причинам не участвуют в его работе, передает "ТВ Центр".

В частности, это предложение касается России, а также Боснии и Герцеговины. Правда, сначала инициатива должна быть одобрена на голосовании в ходе летней сессии. Она открывается 24 июня.

Между тем, Киев уже пожаловался на данную инициативу, передает РИА Новости. Возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Наша делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но санкции только ужесточались. В ответ делегация нашей страны заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.

Главное сегодня
Заседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.