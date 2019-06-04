Киев пожаловался на возвращение Москвы в ПАСЕ

С заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Украины

Регламентный комитет ПАСЕ выступил за возвращение всех национальных делегаций, которые по разным причинам не участвуют в его работе, передает "ТВ Центр".

В частности, это предложение касается России, а также Боснии и Герцеговины. Правда, сначала инициатива должна быть одобрена на голосовании в ходе летней сессии. Она открывается 24 июня.

Между тем, Киев уже пожаловался на данную инициативу, передает РИА Новости. Возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Наша делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но санкции только ужесточались. В ответ делегация нашей страны заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.