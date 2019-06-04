Как мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Ураза знаменует окончание священного месяца Рамадан
Сегодня у мусульман всего мира один из главных праздников Ураза-байрам. В России его отмечают
20 миллионов верующих, передает "ТВ Центр".
Ураза знаменует окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдали строгий пост. Этот день принято рано утром начинать с общей молитвы.
В Москве центром торжеств стала Соборная мечеть, где с обращением выступил муфтий Равиль Гайнутдин. После намаза, по традиции, верующие накрывают праздничный стол, зовут гостей или сами идут в гости, дарят подарки близким.
Также в Уразу-байрам принято помогать нуждающимся и просить прощения. Праздник официально является нерабочим днем в ряде регионов России, в том числе, в Башкирии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чечне.