Как мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Ураза знаменует окончание священного месяца Рамадан

Сегодня у мусульман всего мира один из главных праздников Ураза-байрам. В России его отмечают

20 миллионов верующих, передает "ТВ Центр".

Ураза знаменует окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдали строгий пост. Этот день принято рано утром начинать с общей молитвы.

В Москве центром торжеств стала Соборная мечеть, где с обращением выступил муфтий Равиль Гайнутдин. После намаза, по традиции, верующие накрывают праздничный стол, зовут гостей или сами идут в гости, дарят подарки близким.

Также в Уразу-байрам принято помогать нуждающимся и просить прощения. Праздник официально является нерабочим днем в ряде регионов России, в том числе, в Башкирии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чечне.