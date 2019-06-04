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Как мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

08:36
  • вторник
  • 04 июня 2019

Ураза знаменует окончание священного месяца Рамадан

Сегодня у мусульман всего мира один из главных праздников Ураза-байрам. В России его отмечают 
20 миллионов верующих, передает "ТВ Центр".

Ураза знаменует окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдали строгий пост. Этот день принято рано утром начинать с общей молитвы.

В Москве центром торжеств стала Соборная мечеть, где с обращением выступил муфтий Равиль Гайнутдин. После намаза, по традиции, верующие накрывают праздничный стол, зовут гостей или сами идут в гости, дарят подарки близким.

Также в Уразу-байрам принято помогать нуждающимся и просить прощения. Праздник официально является нерабочим днем в ряде регионов России, в том числе, в Башкирии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чечне.

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