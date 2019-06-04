В Дамаске после семилетнего перерыва заработал автовокзал

Теперь жители сирийской столицы могут добраться до любого крупного города страны

В наиболее пострадавшем от войны районе Дамаска после семилетнего перерыва возобновил работу автовокзал. Теперь жители сирийской столицы могут добраться до любого крупного города страны. Рейсовые автобусы ходят в Дэйр-эз-зор, Хаму, Хомс, Алеппо. Счет пассажирам уже идет на сотни.

Из столицы почти в любой город страны. С возобновлением работы автовокзала в Дамаске междугороднее сообщение в Сирии можно считать восстановленным, передает "ТВ Центр".

"У нас есть направления, на которые мы ставим по несколько рейсов в день. Раньше такого позволить себе не могли. Но наша армия при поддержке России сделала всё, чтобы вернулась мирная жизнь", - рассказал директор автопредприятия Талан Хасан.

Автовокзал находится в районе Дамаска, который наиболее пострадал от действий террористов. Боевики целились сюда специально, чтобы уничтожить транспортную инфраструктуру. Автостанция не работала семь лет. Сейчас места на парковке занимают сразу несколько перевозчиков. У каждого свой автопарк. Конкуренция повлияла на ценообразование.

Одно из самых востребованных направлений - Дейр-эз-Зор. Город долгое время оставался во власти боевиков. Все дороги вокруг были разбиты. Сейчас из Дамаска в Дейр эз-Зор с ветерком за несколько часов.

Единственное, что ещё напоминает о военном времени, разрушенное здание автовокзала. Восстанавливать его не будут. Построят новое. Отсутствие зала ожидания для пассажиров не главное. Важно, что теперь жителям Дамаска открыты все дороги.

Автобусные маршруты связывают крупные города страны. Из столицы можно уехать в Латакию. Из Латакии в Хомс или Алеппо. Железнодорожное сообщение в Сирии пока не в таком развитии. Многие железнодорожные пути разрушены. Потому автобусы остаются ключевым видом общественного транспорта.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Сирия