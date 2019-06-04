ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В российских магазинах нашли зараженный кишечной палочкой чай

08:57
  • вторник
  • 04 июня 2019

Проверку прошли 35 марок черного чая

Эксперты "Роскачества" исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 российских и зарубежных марок, широко представленных на российском рынке. Образцы протестировали по 178 показателям качества и безопасности.  

В пончиках и майонезе нашли вызывающую рак кишечника пищевую добавку
Не молоко: что специалисты нашли в масле из российских магазинов
Любитель хурмы заработал кишечную непроходимость

Эксперты не обнаружили в представленной продукции ни подделок, ни посторонних примесей вроде песка или сорной травы, ни потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. Процентное содержание кофеина и танинов во всех образцах оказалось в норме, пишут "Известия"

Исследователи нашли следы пестицидов в 40 образах, но их количество до того мало, что они не представляют никакой опасности для человека. Полностью свободными от следов пестицидов оказались пакетированные чаи Basilur, Milford, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke bond, а также листовые Akbar и "Традиция".

Отмечается, что в пакетированном чае Dilmah уровень плесени превышает норму в три раза, а в пакетированном чае "Краснодарский" - в четыре раза. Бактерии кишечной палочки присутствуют в пакетиках марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, "Азерчай", Riston, Gordon, "Золотая чаша", "Императорский", Richard, "Тот самый чай", а также в листьях "Традиции".

Эксперты также установили, что в 10 случаях из 13 качество пакетированного чая уступает качеству листового. В листовом чае меньше следов пестицидов и нет плесени. Здесь речь идет о следующих марках: Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke bond, "Принцесса Нури", Alokozay, "Золотая чаша», "Майский", Tess. 

Читайте также:
Главное сегодня
Чайная бесцеремония
Чайная бесцеремония
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.