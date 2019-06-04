В российских магазинах нашли зараженный кишечной палочкой чай

Проверку прошли 35 марок черного чая

Эксперты "Роскачества" исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 российских и зарубежных марок, широко представленных на российском рынке. Образцы протестировали по 178 показателям качества и безопасности.

Эксперты не обнаружили в представленной продукции ни подделок, ни посторонних примесей вроде песка или сорной травы, ни потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. Процентное содержание кофеина и танинов во всех образцах оказалось в норме, пишут "Известия".

Исследователи нашли следы пестицидов в 40 образах, но их количество до того мало, что они не представляют никакой опасности для человека. Полностью свободными от следов пестицидов оказались пакетированные чаи Basilur, Milford, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke bond, а также листовые Akbar и "Традиция".

Отмечается, что в пакетированном чае Dilmah уровень плесени превышает норму в три раза, а в пакетированном чае "Краснодарский" - в четыре раза. Бактерии кишечной палочки присутствуют в пакетиках марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, "Азерчай", Riston, Gordon, "Золотая чаша", "Императорский", Richard, "Тот самый чай", а также в листьях "Традиции".

Эксперты также установили, что в 10 случаях из 13 качество пакетированного чая уступает качеству листового. В листовом чае меньше следов пестицидов и нет плесени. Здесь речь идет о следующих марках: Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke bond, "Принцесса Нури", Alokozay, "Золотая чаша», "Майский", Tess.