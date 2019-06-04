Эксперт оценил, необходим ли России возврат в ПАСЕ

Запад хочет вернуть Россию обратно в парламентскую ассамблею СЕ

Регламентный комитет ПАСЕ выступил за возвращение всех делегаций, в том числе и российской, которые по разным причинам не участвуют в работе ассамблеи. Этот вопрос будет решаться в ходе летней сессии, которая откроется 24 июня.

Насколько нуждается Россия в ПАСЕ и наоборот ответил в эфире программы "События. 25-й час" глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"ПАСЕ без России крайне сложно, а Россия без ПАСЕ может обойтись. Она может использовать и другие площадки. Но лишним не будет, потому что если есть движение навстречу, то Россия за всю свою тысячелетнюю историю никогда его не игнорировала", - заявил он.

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